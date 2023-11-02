Karşıyaka'da protestolu kutlama

Türkiye'nin 100 yılı geride bırakan ilk spor kulüplerinden olarak kuruluşunun 111'inci yılını dün kutlayan Karşıyaka'da taraftarlar anlamlı bir etkinliğe imza attı. Temelleri 1 Kasım 1912'de atılıp İzmir'de Türklerin kurduğu ilk spor kulübü olan Kaf-Kaf'ta kentin en eski futbol takımının kendisine ait stadının halen olmamasını protesto eden taraftarlar, dün yıllardır atıl kalan eski İlçe Stadı arazisinde toplanıp yaptıkları kutlamayla mesaj verdi. Yapımı yılan hikayesine dönen stadın arazisinde toplanan Karşıyakalılar, kulübün kuruluş yıl dönümünü sembolize eden saat 19.12'de saha çizgilerini oluşturacak şekilde yan yana dizilerek yeşil-kırmızılı meşaleleri yaktı. Havai fişekler ve işaret fişekleri de geceyi aydınlattı.



Karşıyaka Stadı için daha önce 2014 ve 2015 yıllarında yapılan iki ihale de açılan davalar ve uzayan süreç sonrası iptal edildi. Eski stat ve üzerindeki spor salonları, tenis kortları ile kulüp binası 2015 yıkılıp temel çalışmalarına başlanmasına rağmen arazi sonradan atıl kaldı. Karşıyaka'nın stadyumuyla iki kez aynı tarihlerde ihaleye çıkan Göztepe Gürsel Aksel Stadı, 3 sene önce 2020 yılında, 2017'de temeli atılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı da 2021'de açıldı. İzmir'de stadyum istediğini 25 senedir dile getiren ilk kulüp olan Kaf-Kaf ise daha önce Örnekköy, Çiğli ve eski İlçe Stadı'nın yerine farklı projelerin yapılması gündeme gelmesine rağmen hayaline bir türlü ulaşamadı.



BAKAN'DAN ÖNERİ



Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, stadın çimento ve demir maliyetinin üstlenilmesi halinde kendi şirketi aracılığıyla projeyi yapmaya talip olduğunu açıkladı. Geçen hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı ziyaret ederek stat talebini ileten Yeşil, mimar Bahadır Kul'un statla ilgili yaptığı ilk projeyi istediklerini belirterek, "111 yıllık kulübün stadının olmaması üzücü. Plan ile ilgili sıkıntı kalmadı. Ya hükümetin bizi desteklemesiyle ya da ihalesinin yapılarak stadın yapılmasını istiyoruz. Bir an önce temelin atılarak faaliyete geçilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.



Hamza Dağ ile yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaşan Yeşil, "Çimento ve demir konusunda oluşacak maliyetin üstlenilmesi durumunda stadı yapmaya talip olduk. İnşaatın en kısa sürede başlaması için destek verdiler. Karşıyaka Stadı, Yalı'ya yapılacak. Kısa sürede çalışmalar başlayacak. İnşaat işiyle uğraştığım için kendi firmam aracılığıyla bu stadı yapabilirim. Yeter ki yükün bir kısmını üzerimizden alsınlar. Artık bu keyfi bir durum değil, ihtiyaç. Ben elimi taşın altına sokmaya hazırım" ifadelerini kullandı.



