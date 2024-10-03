Karşıyaka'da Onur kulübede kaldı

Karşıyaka'da tecrübeli stoper Onur Akbay, ilk 4 haftada başarılı savunma performansı nedeniyle forma şansı bulamadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da Onur kulübede kaldı
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03 Ekim 2024 17:35
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'nın transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli stoper Onur Akbay, ilk 4 haftada defans hattı çok başarılı bir grafik sergileyince forma şansı bulamadı. 
 Yeşil-kırmızılılara transfer döneminin son günlerinde 12 yıl sonra geri dönüp kadronun en yaşlı ismi olan 38 yaşındaki stoper, henüz süre alamadı. Karşıyaka'da stoperde görev yapan İsmail-Abdülkadir ikilisi iyi bir uyum yakalarken, takım 48 yıl sonra ilk kez sezona ilk 4 maçta gol yemeden başladı.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, 4 haftada namağlup 10 puan toplayan, üst üste 3 galibiyet alan takımda defans kurgusunu şimdiye kadar hiç bozmazken, Onur Akbay ve transferin son günü kadroya katılan sağ bek Bedirhan, takımda henüz forma giyemeyen iki isim oldu. Cumartesi günü liderliği devralmak için İzmir derbisinde Bornova 1877'yi ağırlayacak yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü, futbol şube yönetimiyle birlikte takımın Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanını ziyaret etti.

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