Karşıyaka'da Okan gitti Burak geldi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışan Karşıyaka, sezon başında büyük umutlarla alınıp takıma katkı sağlayamayan Okan Baydemir ile yollarını beklenildiği gibi ayırırken, Fethiyespor'dan Burak Başkaya'yı kadrosuna dahil etti.



Yeşil-kırmızılılarda 9 maçta süre alarak skora katkı yapamayan 32 yaşındaki Okan ile sözleşmesinin feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşıldı. Tecrübeli futbolcu kulübe veda mesajı yayınladı.



Ara transferde daha önce kanatlarda görev yapan eski oyuncusu Ali Say'ı yuvaya döndüren Karşıyaka, teknik direktör Selahaddin Dinçel'in Fethiyespor'dan futbolcusu olan Burak Başkaya ile de anlaştı.



Forvet arkası ve kanat olarak görev yapan 21 yaşındaki Burak, geçen sezon Dinçel yönetiminde Fethiye'de Play-Off şampıyonluğu yaşadı.



Daha önce Tuzlaspor ve Diyarbekirspor'da da oynayan Burak, bu sezon Fethiye'de 2'nci Lig'de ilk yarıda 13'ü ilk 11'de 17 maçta görev yaparak 4 gol attı.





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