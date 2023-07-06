Karşıyaka'da Mazlum tamam!

TFF 3. Lig'de kulüpteki tartışmaların gölgesinde transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, Bucaspor 1928'den tecrübeli stoper Mazlum Demir'le söz kesti.



Menemen FK altyapısında yetişen 32 yaşındaki futbolcu, Nazilli Belediyespor, Amed Sportif, Batman Petrolspor, Edirnespor ve Kocaelispor'da da forma giydi. Bucaspor 1928'le sözleşmesi süren Mazlum'un bonservisini alıp imza atması bekleniyor.



Dış transferde şimdiye kadar Belediye Kütahyaspor'dan stoper Erdinç, 52 Orduspor FK'dan orta saha Sefa Küpeli'ye resmi imza attırıp, iç transferde golcü Fatih Taşdelen'le sözleşme yenileyen Karşıyaka, listesindeki Karaman FK'dan sol kanat Akın Akman'la ise anlaşamadı.



Oyuncu Batman Petrolspor'a gitti. Metin Peker'in Elazığspor'la anlaşmasının ardından Karşıyaka'da 9 sezon forma giydikten sonra geçen yıl lig bitmeden ayrılan Mustafa Aşan, Yozgat Bld Bozokspor'a imza attı.



TARAFTARDAN TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ



Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetime haftalardır seçimli olağanüstü kongre kararı alma çağrısı yapan taraftarlar protesto yürüyüşü düzenleyecek. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, 11 Temmuz Salı günü yürüyüş yapıp tepkilerini dile getirecek. Karşıyaka'da yönetime aday olan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü öncülüğündeki eski yöneticiler ve camianın önemli isimleri de bir araya gelip kulüpteki gelişmeleri masaya yatırdı. Geçen ay kulübün basketbol takımı Pınar Karşıyaka'nın Basketbol Süper Ligi'nde final oynaması üzerine takıma 1.3 milyon TL prim toplayıp dağıtan İlker Ergüllü ve Cenk Karace ev sahipliğindeki grubun organizasyonuna Nazım Torbaoğlu, Kerem Ali Sürekli, Volkan Sintaç, Azat Yeşil, Mustafa Karabağlı, Tayfun Yelkenbiçer, Veysi Kubba, Mehmet Ali Kasalı, Cem Karagözlü gibi birçok isim katıldı.