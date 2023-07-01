Karşıyaka'da Kerem dönmeyecek

Spor Toto 3. Ligde yeni sezonda yine iddialı bir kadro kurup bu kez şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Karşıyaka'da geçen sezon ara transfer döneminde Yeşilyurt D.Ç Ofspor'a kiralanan Kerem Pala'nın yuvaya dönmeyeceği öğrenildi.



Karşıyaka kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki forvet arkası, kadro dışı kaldıktan sonra Karadeniz ekibine geçici transferle gönderilmişti. Geçen sezon Karşıyaka formasıyla 11, Ofspor formasıyla 8 maça çıkan Kerem'in yeni sezonda kadroda düşünülmediği bildirildi.



Öte yandan devre arasında Fatsa Belediyespor'a kiralanan forvet Taha Yeşilbaş ise takıma katılacak.





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