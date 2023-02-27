Karşıyaka'da Karaköprü belirsizliği

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta tüm Türkiye'yi sarsan 6 Şubat'taki deprem felaketlerinin ardından sezona verilen 1 aylık ara sonrası ilk maçını 5 Mart Pazar günü evinde Hacettepe 1945'le oynayacak Karşıyaka, sonraki hafta yapılacak Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanı için ise Futbol Federasyonu'ndan yanıt bekliyor.



Depremin vurduğu 11 ilimizden Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesi'nin takımı olan Karaköprü Belediyespor, ligden çekilme başvurusu yapmadı. Grupta 38 puanla üçüncü sırada, Karşıyaka'nın 2 puan ve 2 basamak üzerinde yer alan Şanlıurfa temsilcisinin iç saha maçlarını nerede oynayacağı ise henüz belirlenmedi.



Futbol Federasyonu'nun Karaköprü'nün maçlarını oynadığı Faruk İlçe Stadı'ndan alınan karot testlerinin sonucuna göre karar vereceği öğrenilirken, 12 Mart'ta bu ilçede deplasmana çıkacak Karşıyaka, maçın farklı bir ilde tarafsız sahaya alınması için başvuru yaptı. Karşıyaka kafilesinin yerel halkın asrın felaketi nedeniyle halen çadırlarda ve konteynerlerde konakladığı bölgede deplasman için 2 gece otelde kalmak istemediği, bu endişesini de TFF'ye ilettiği belirtildi.



Maçın oynatılacağı stadyum bilgisini fikstürde boş bırakan TFF'nin hafta içinde kararını vermesi bekleniyor. Karşıyaka gibi gruptaki 52 Orduspor FK'nın da Karaköprü'de maça çıkmamak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.









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