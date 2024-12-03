Karşıyaka'da kaptanlara izin

TFF 3'üncü 1'inci Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarıyla liderliği kaptırdığı Bursaspor'un 9 puan gerisine düşen Karşıyaka'da fatura takım kaptanlarına kesildi.



Yeşil-kırmızılılarda takımın tecrübeli oyuncuları Cenk Ahmet Alkılıç ve Onur Akbay'a teknik heyetin raporuyla devre arasına kadar izin verildi. İki tecrübeli futbolcu kalan iki maçta kadroda ve antrenmanlarda yer almayacak. Geçen sezondan bu yana takımda forma giyen sağ kanat oyuncusu Cenk Ahmet bu sezon tamamı ilk 11'de 13 maça çıkıp 2 gol atarken, sezon başında kulübe dönen stoper Onur, 4 maçta sonradan oyuna dahil oldu. Karşıyaka'da daha önce de Hakan Barış kadro dışı kalmıştı.

