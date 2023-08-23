Karşıyaka'da kan değişikliği

Karşıyaka Basketbol Altyapı Direktörlüğü görevine Olcay Orak getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Karşıyaka'da kan değişikliği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2023 13:22
Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Direktörlüğü görevine Olcay Orak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen ve ayrıca 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nı çalıştıran Olcay Orak'la sözleşme imzalandığı bildirildi.

Olcay Orak, daha önce Güre Belediyesi, Edremit Belediyesi, BOTAŞ, Tarsus Belediyesi, Mersin BüyükŞehir Belediyesi, Bornova Beckerspor, Adana ASKİ, Elazığ İl Özel İdare ve Çukurova Basketbol'da başantrenör olarak görev yapmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery