Karşıyaka'da ipler yine gerildi

İzmir ekibi Karşıyaka'da 12-13 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü genel kurula tek aday olarak girmeye hazırlanan İlker Ergüllü, görevi bırakacağını açıklayan Başkan Turgay Büyükkarcı'ya imza yetkileri ve kombine satışları konusunda tepki gösterdi. Fiilen görevi bırakıp kulüple ilgili hiçbir ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Büyükkarcı ve yönetiminin halen basketbol takımı için kombine bilet satarak para topladığını söyleyen Ergüllü, "Kulüpte kritik transfer döneminde yapılacak kongre sürecinde idari boşluk oluşmaması için yetki istedik ama yalnız futbol şubesiyle ilgili para ödeme vekaleti verdiler" dedi.

Futbolda daha önce yapılan sözleşmelerin dahi kendilerine gösterilmediğini belirten Ergüllü, "Kimin ne alacağı var, sözleşmesi ne bilmiyoruz. Türk Ticaret Kanunu'nda yeri olmayan bir şekilde kripto parayla ödemeler yapılmış, bunların halen karşılığı yok ama kim ne aldı ne alacak belli değil. Basketbol ve voleybolla ilgili hiçbir bilgimiz veya yetkimiz yok. Borç ne, bütçe ne, FIBA'ya olan acil yükümlülükler ne belirsiz. Görevi bırakacak olan yönetim hiçbir ödeme yapmıyor ama etik olmayan bir şekilde daha transfer tamamlanmadan temmuz ayında basketbol için VIP kombine bilet satıp kendine para topluyor. Bunlar kongreden sonra yapılması gereken işler" diye konuştu.

Kendilerinin 6 aydır seçim çağrısı yapmalarına rağmen Turgay Büyükkarcı yönetiminin önce mali kongreyi özellikle transferin başlayıp takımların belli olduğu 18 Temmuz'a koyduğunu, mali kongreden 1 gece önce de 13 Ağustos'a seçim kararı aldığını dile getiren İlker Ergüllü, "Mayıs ayında, haziran ayında hazırlıklar başlamadan sandığa gidebilecekken özellikle bu tarihleri seçip özellikle yeni yönetimin önünü tıkamak istediler. Sezonun başarısız geçip hedef olmamızı istiyorlar ama bu tuzağa düşmeyeceğiz. Sponsorlarımızla, yönetimimizle 13 Ağustos'ta gümbür gümbür geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Kulübün 18 Temmuz'daki mali genel kurulunda kendisinin başkan olabilmesi için tüzük değişikliği yapıldığını hatırlatan İlker Ergüllü, "Kulübün en üst iradesi olan genel kurul tüzük değişikliğini kabul etti. Ancak halen alttan alttan bu tüzük değişikliğine rağmen başkan adayı olamayacağım algısı yayılmaya çalışılıyor. Sürekli bir kaos yaratma, görevi bırakacak olmalarına rağmen önümüzü tıkamaya çalışma peşindeler ama beklentilerine karşılık bulamayacaklar" dedi.

Karşıyaka'da İlker Ergüllü'yle birlikte hareket eden Eski Başkan ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace, yönetimin sattığı VIP kombinelerle ilgili açıklama yapıp kombinelerin genel kurul sonrası yeni yönetim tarafından indirimli olarak satılacağını söyledi. Son günlerde Pınar Karşıyaka kombine biletlerinin herhangi bir belge veya makbuz verilmeden satıldığına dair duyumlar aldıklarını ifade eden Karace, "Taraftarımızın mağdur olmaması için kombine bilet alımlarının yeni yönetim kurulunun seçilmesinin ardından yapılmasını özellikle rica ediyoruz. Yeni yönetimimiz kombine biletleri iskontolu olarak satışa çıkartarak taraftarımızın her zaman yanında yer aldığını gösterecektir. Bununla birlikte alt yapılarımızda oynayan öğrencilerimizin velilerinden de aidat ödemelerini 15 Ağustos'tan sonra yapmalarını rica ediyoruz. Bu süre zarfından önce yatırırlarsa da aidat ödediklerine dahil makbuzlarını mutlaka almalarını, ödemelerini elden yapmak yerine Karşıya Spor Kulübü banka hesaplarına yatırmalarını istiyoruz" mesajı verdi.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, dış transferde Çorum FK'dan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu ve Belediye Kütahyaspor'dan 28 yaşındaki kaleci Hasan Sürmeli ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Enes ve Hüseyin'e hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Enes'in bonservis bedeli ve peşinatını Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in karşıladığı duyuruldu.