Karşıyaka'da ilk transfer Kerem Can

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transferde kadrosunu güçlendirip ikinci yarıda yeni teknik patronu Erkan Sözeri yönetiminde şampiyonluk yarışına ağırlığını koymak isteyen Karşıyaka, ilk hamle olarak altyapısından çıkan sol bek Kerem Can Akyüz'ü yıllar sonra yuvaya döndürdü.



Karşıyaka'da 2008 yılında profesyonel olduktan sonra A takımda hiç şans bulamayıp kiralık gönderilen 34 yaşındaki futbolcu Kerem Can, 2010 yılında kulüpten ayrıldı.



Kerem Can, Karşıyaka'da oynatılmamasına rağmen senelerdir 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de Adana Demirspor, Bursaspor, Denizlispor, Samsunspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Balıkesirspor, Alanyaspor gibi iddialı takımlarda forma giyerek şampiyonluklar yaşadı.



Sezonun ilk yarısında 2'nci Lig'de Düzcespor'da 14 maçta ilk 11'de forma giyen Kerem Can, 13 yıl sonra Karşıyaka'ya döndü. İzmir temsilcisi yine altyapı patentli genç futbolcu Ferdi'nin görev yaptığı defansın solunda ligin ilk yarısında Fatih Çıplak ve Emrecan Heptazeler'den verim alamamıştı.



Karşıyaka'nın listesindeki Bucaspor 1928'den ayrılan stoper Mazlum'un eski takımı Menemen FK'yla söz kestiği öğrenildi.





