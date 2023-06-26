Karşıyaka'da ikinci transfer yolda

Spor Toto 3. Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatına girişerek ilk imzayı Belediye Kütahyaspor'dan 33 yaşındaki stoper Erdinç Çepoğlu'na attıran Karşıyaka, Iğdır FK'da şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki sol kanat Enes Nalbantoğlu'yla da anlaştı.



Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayıp profesyonel olarak Beylerbeyispor, Sapanca Gençlikspor, Bornova Yeşilovaspor, Nevşehir Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Sultanbeyli Belediyespor'da forma giyen Enes, geçen sezonun ilk yarısını Çorum FK, ikinci yarısını Iğdır'da geçirdi. Enes'in oynadığı iki takım da sezon sonunda gruplarında şampiyon oldu. Bonservisi elinde olan Enes, kariyerinde 187 maçta 58 gol attı.



İSTİFA EDİYOR



Olağanüstü kongre yapılması tartışmalarının bitmediği Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, taraftarların ardından kendisi ve yönetimine kongre kararı alınması çağrısı yapan 1912 Karşıyaka Derneği'yle köprüleri attı.



1912 Karşıyaka Derneği'nden istifa edeceğini bildiren Başkan Büyükkarcı, "1912 Karşıyaka Derneği, 111 yıllık tarihi olan kulubümüzün bütünleştirici, herkesi kucaklayan ve kulübümüzün gelişmesi için projeler üreten bir topluluk olarak hayata geçmişti. Geçmişte yapılan hizmetlerle 1912 Derneği'nin neleri hayata geçirdiğini görüyoruz. Şimdi ise derneğin geldiği durum çok farklı bir görünümde. Birleştiricilikten yana tavır sergilenmiyor. Kutuplaştırıcı bir tavır içerisinde bulunuyor. Kuruluş amacı dışına çıkan 1912 Karşıyaka Derneği'nden istifamı en kısa sürede dernek yetkililerine sunacağım" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ