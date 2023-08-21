Karşıyaka'da iki oyuncuyla yollar ayrılacak

Karşıyaka'da Ertuğrul Sancaktutan ve Burak Karapınar'la yolların ayrılacağı belirtildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da iki oyuncuyla yollar ayrılacak
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21 Ağustos 2023 13:07
Son güncelleme 21 Ağustos 2023 13:08
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da sağ bek Ertuğrul Sancaktutan ve altyapıdan yetişen sol bek Burak Karapınar'la yolların ayrılacağı belirtildi.

Son 2 sezonda yeşil-kırmızılı formayı giyen Ertuğrul Sancaktutan, toplam 61 karşılaşmada görev yaptı. İzmir ekibiyle ilk profesyonel maçına 2018 yılında çıkan Burak Karapınar ise geçen sezon ligde 4, kupada 2 kez forma şansı buldu.

Sözleşmesi devam eden iki savunmacıyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmaya hazırlanan yönetim savunma takviyesi için arayışlara başladı.

Öte yandan Karşıyaka dün Bolu'daki hazırlık maçında Edirnespor'u Taha'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılar, 23 Ağustos Çarşamba günü Alanya Kestelspor'la özel müsabaka oynayıp kampı noktalayacak.

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