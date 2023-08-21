Karşıyaka'da iki oyuncuyla yollar ayrılacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da sağ bek Ertuğrul Sancaktutan ve altyapıdan yetişen sol bek Burak Karapınar'la yolların ayrılacağı belirtildi.



Son 2 sezonda yeşil-kırmızılı formayı giyen Ertuğrul Sancaktutan, toplam 61 karşılaşmada görev yaptı. İzmir ekibiyle ilk profesyonel maçına 2018 yılında çıkan Burak Karapınar ise geçen sezon ligde 4, kupada 2 kez forma şansı buldu.



Sözleşmesi devam eden iki savunmacıyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmaya hazırlanan yönetim savunma takviyesi için arayışlara başladı.



Öte yandan Karşıyaka dün Bolu'daki hazırlık maçında Edirnespor'u Taha'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılar, 23 Ağustos Çarşamba günü Alanya Kestelspor'la özel müsabaka oynayıp kampı noktalayacak.



