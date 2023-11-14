Karşıyaka'da gündem teknik direktör

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçta 8 puan kaybederek zirvenin gerisine düşen Karşıyaka'da teknik direktör Ersin Aka'nın istifasının ardından listesinin ilk sırasına takımın eski çalıştırıcılarından Cihat Arslan'ı alan Karşıyaka, tecrübeli isimler de belirledi.



Karşıyaka'da takımı daha önce 2 kez çalıştırıp, Süper Lig'de görev yaptıktan sonra son olarak Makedonya'nın FC Shkupi takımıyla bu sezon başında UEFA Konferans Ligi'ne katılan Arslan'la anlaşamazsa önemli teknik adamlara yönelecek.



Karşıyaka'nın gündeminde kariyerlerinde şampiyonluklar bulunan Hüseyin Eroğlu, Erkan Sözeri, Giray Bulak gibi önemli teknik direktörler de var.



Teknik adamlarla görüşmeleri 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı ile Futbol Şube Başkanı Mustafa Taşova yürütecek. Yeşil-kırmızılı yönetim, kulüpte 6 ay görev yapıp istifa eden Ersin Aka'ya tüm alacaklarını da ödeyip sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Ersin Aka'ya 1 maaş da ekstra ödeme yapıldığı öğrenildi.





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