Karşıyaka'da görev Recep Umut'ta

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçından 1 puan çıkardıktan sonra teknik direktör Ersin Aka ile yollarını ayıran Karşıyaka, yeni teknik direktörünü belirleyemedi.
Hazırlıklarını antrenör Recep Umut idaresinde sürdüren yeşil-kırmızılı takımın cumartesi günü iç sahada oynanacak Kelkit Hürriyetspor karşılaşmasına Umut önderliğinde çıkması bekleniyor. Teknik direktör adayları arasında ilk görüşmeyi Cihat Arslan'la yapan yönetimin alternatifleri arasında Erkan Sözeri ve Mustafa Sarıgül yer alıyor.
Kaf-Kaf'ta sakatlığı bulunun ön libero Emre Özsarı dışında eksik yok.
Hazırlıklarını antrenör Recep Umut idaresinde sürdüren yeşil-kırmızılı takımın cumartesi günü iç sahada oynanacak Kelkit Hürriyetspor karşılaşmasına Umut önderliğinde çıkması bekleniyor. Teknik direktör adayları arasında ilk görüşmeyi Cihat Arslan'la yapan yönetimin alternatifleri arasında Erkan Sözeri ve Mustafa Sarıgül yer alıyor.
Kaf-Kaf'ta sakatlığı bulunun ön libero Emre Özsarı dışında eksik yok.
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