Karşıyaka'da gergin kongre

Karşıyaka Spor Kulübü'nün zaman zaman tartışmaların yaşandığı olağan mali genel kurulunda, kongre arifesinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan yönetim, mali ve idari olarak ibra edildi. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda yapılan kongre, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kongre divanı başkanlığına 114 oy alan Cenk Karace'ye karşı 122 oyla Vehbi Moğol seçildi. Taraftar ve camianın önemli bir kesiminin aylardır süren seçim çağrısı sonrası mali kongreden önce ağustos ayı içine olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Başkan Turgay Büyükkarcı, yaptığı konuşmada yeniden aday olmayacağını açıkladı.



TURGAY BÜYÜKKARCI: RESMİ OLARAK 17 MİLYON DOLAR BORCUMUZ VAR



"5.5 sene önce başlayan yolculuğumuz çok zorlu geçti" diyen Büyükkarcı, "Resmi olarak 17 milyon Dolar borcumuz vardı. Bunu yaklaşık 3 milyon Dolar civarına pandemiye rağmen düşürdük. Elimizden geleni yaparak bu güne getirdik. Artık görevimiz bizden sonra gelen arkadaşlara bırakmak. Devir teslimi Karşıyaka'ya yakışır yapıp tribüne dönmek en büyük arzumuz. Yönetim kuruluma teşekkür ediyorum. Polemik konusu yaratmak istemiyorum. Şirketleşmeye ilgili tartışma oldu. Beni biraz tanıyorsanız bunun doğru olmadığını biliyorsunuzdur. Şirketleşme için önce genel kurul ardından ilgili federasyonlar ve bakanlıktan onay alınması lazım. Başka polemik konusu kripto para oldu. Futbolda bu sezon başarısızdık. Son 5 senede 2 kez Play-Off oynadık. En büyük başarımız 127 dosyayı kapatıp yasağı kaldırmaktı. Tesisler 5 yıldızlı otel seviyesine geldi. Sportif başarı inşallah yeni yönetimle gelir" dedi.



BÜYÜKKARCI VEDA ETTİ



Sağlık problemlerinin başkanlığa devam etmesine izin vermediğini söyleyen Turgay Büyükkarcı, "Basketbolda bu süreçte 2 kez Avrupa şampiyonluğunu kaçırdık, bu sezon lig şampiyonluğunu finalde kaçırdık. Takdir camiamızındır. Voleybolumuz ekol oldu. Teniste, yelkende iyiyiz. Yeni optimist tekneler aldık, 5 yeni kort kazandırdık. Stat konusunda başarılı olamadık ama bütün mahkemeleri kazandık, imar barışını yaptık sadece finansman problemi var. 4 senedir uğraştığımız 100 dönümlük tesis arazisi 29 yıllığına kulübümüze geçti. 30 yıl sonra kulübe ilk kez bir değer kazandırdık. 5.5 sene süren başkanlığımın ardından görev süremize son veriyoruz. En kısa tarihe kongre koyduk bu kongrenin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Sizden ricam bizden sonra gelecek arkadaşlara sahip çıkın. Bu kavga ve ayrışma kültürümüzü terk etmemiz lazım. Bu iş çok zor bir iş ve hakaret, haksızlık görmek insanın canını acıtıyor. Sağlık problemlerim bu işe el vermiyor" diye konuştu.



TORBAOĞLU: "COİN PROJESİ DOLANDIRICILIK"



Kongrede eski 2'nci Başkan Nazım Torbaoğlu, kulüpte tartışma yaratan yönetimin kripto para çıkarıp futbolcular ve personele ödeme yapmasıyla ilgili konuştu. Projenin kulübün alet edildiği bir dolandırıcılık olduğunu söyleyen Torbaoğlu, "Elinde coini olan satamıyor çünkü alıcısı yok. Kulüp buradan ne kadar gelir ede etti? Alan insanlar henüz 1 hafta dolmadan zarar etmiş durumdalar. Bu işler bu kadar kolay değil. O zaman her sene 20-30 milyon Dolar coin çıkaralım, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takım kuralım. Bir ürünün karşı bacağında alıcı varsa değeri vardır. Bizim burada emekçilere, futbolculara alacaklarına karşılık verdiğimiz coini satmaya çalışıyorlar ama karşı bacağında alıcı olmadığı için satılamıyor. Bilançoda oyuncu, çalışan ve başkanın şahsi alacakları coin olarak ödenip kulübün borçlarından düşmüş gözüküyor ama arka planda kulübün futbolculara coin değer etmezse farkı ödemekle sorumlu olduğu anlaşma var. Bilançoda bu rakamlar düşmüş gözüküyor ama 3 ay sonra bunlar kulübü borç olarak rücu olacak. Burada bir bilanço oyunu var. Türk Ticaret Kanunu'nda coinle borç ödeme yok. Bu tamamen bir dolandırıcılıktır" şeklinde konuştu.



KARACE: "200 KARŞIYAKALI GÖREVE TALİBİZ"



Eski Başkan Cenk Karace, 200 Karşıyakalı iş insanı olarak kulübü yönetmeye talip olduklarını açıkladı. Kongrede yaptığı konuşmada Büyükkarcı dönemini eleştiren Karace, "Biz doğruları anlatmaya çalıştık ama duvara tosladık. Borçları ödemek için 355 Karşıyakalı şirket kurduk. Müdahale geldi ve yönetim kurulu son gün başkanın talimatıyla verdikleri parayı geri aldı. Dijitalleştik derken kulüp aidatlarını bin türlü eziyetle tesislerde ödedik. Çağ atlayan kulübe bu yakışmıyor. Altyapı tesisleri arazisi 150 milyon Euro olduğu söyleniyor sürekli bir olduğundan büyük gösterme durumu var. Yönetim görevi bırakırken yangından mal kaçırır gibi kombine bilet, loca satma çabası var. Basketbolda FIBA borçlarımız belli değil. 3. Ligdeki futbol takımıyla 70 milyon TL borçlanmak nedir. Başkanımızın basına, 'Stadyum konusunda Karşıyaka'ya layık stat için çok az süre kaldı ama Karşıyakalı olduğu iddia edilen bir grubun yeni stadyum arazisinde gözü var, kendi ceplerine girecek 80 milyon dolarlık kazanç için kulübün geleceğini çalmışlar' demeci var. Bu şahıslar kimlerdir açıklanmasını istiyorum. Görevi bırakmaya hazırım dediniz, bir niyetle ortaya çıktık engel oldunuz. Coinlerle borç ödeterek bu iş olmaz. Biz 200 Karşıyakalı bu göreve talibiz" dedi.



BORÇ 148 MİLYON 882 BİN TL



Kongrede bir önceki mali genel kurulda 30 Nisan 2022 itibariyle 126 milyon 390 bin TL olarak açıklanan kulübün toplam borcu 31 Mayıs 2023 itibariyle 148 milyon 882 bin TL olarak belirtildi. Yönetimin bu bilançoyla kulüp tüzüğünde yazılı yıllık yüzde 3 borçlanabilme yetkisini aşmadığı duyuruldu. Yönetim yapılan oylamada mali ve idari olarak ibra edildi.



ERGÜLLÜ'YE TÜZÜK ONAYI



Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, ilk tarihi 5-6 Ağustos, çoğunluk aranmadan yapılacağı tarih ise 12-13 Ağustos olarak açıklanan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıklarken, yönetime adaylığını koyan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'ye ise tüzük değişikliğiyle başkanlık yolu açıldı. Kulüp tüzüğünde yer alan başkanların 2 takvim yılını doldurmuş üyeler arasından seçileceği maddesi verilen önergenin oylanıp üyelerden kabul görmesiyle 1 yıla indirildi. Nazım Torbaoğlu ve Cenk Karace gibi eski yöneticilerle birlikte hareket eden Ergüllü, tüzük değişikliğiyle seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyabilecek.