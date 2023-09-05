Karşıyaka'da gençlerin gözü formada

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona cumartesi günü Eynesil Belediyespor deplasmanında başlayacak Karşıyaka'da teknik direktör Ersin Aka'nın ilk 11'de 22 yaş altındaki hangi iki isme forma vereceği merakla bekleniyor.

Ligdeki statü gereği 11'de 22 yaş ve altında 2 futbolcu oynatması gereken Kaf-Kaf'ta önceki sezonlarda şans bulan altyapı patentli isimler 19 yaşındaki ofansif orta saha Mustafa Durgun ve 20 yaşındaki sol bek Ferdi Burgaz forma bekliyor. Karşıyaka dış transferde ise genç olarak Beşiktaş'tan 19 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan ve son olarak Kasımpaşa'dan 20 yaşındaki sol kanat Berat Kalkan'ı aldı. Ersin Aka'nın ilk hafta genç kontejyanında 11'de defansın sağında Bilal'e, solunda ise Ferdi'ye görev vermesi öngörülüyor.

Karşıyaka'nın kadrosundaki gençlerden 20 yaşındaki altyapı patentli golcü Taha Yeşilbaş ayrılmak için yönetimden izin talep etti. 2 yıl önce Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan takımın yıldızı olup A takımda şans bulamayınca geçen sezonun ikinci yarısında Fatsa Belediyespor'a kiralık gönderilen Taha, gitmek istiyor.

İleri uçta yıldızlar topluluğu kadro kuran Karşıyaka'da Taha'nın şans bulabileceği bir takımda oynamak istediği öğrenildi. Karşıyaka ise 3'üncü Lig'deki kadroda 22 yaş altında 6 oyuncu bulundurma kuralı nedeniyle Taha'nın ayrılmasına soğuk bakıyor.