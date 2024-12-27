Karşıyaka'da futbolda da zaman daralıyor

Sponsorsuz kalan Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki basket takımının maaş krizini çözüp takımın dağılmasının önüne geçmeye çalışan Karşıyaka'da TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışı veren futbol takımı için de acil kaynak bulunması gerekiyor.



Yeşil-kırmızılı kadrodan alacakları için kulübe Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çeken oyuncu sayısı 4'e çıktı. Kaf-Kaf'ta Cenk Ahmet, Sefa ve Gökhan Meral'den sonra kadronun bankolarından İsmail Güner de ödenmeyen alacakları için Futbol Federasyonu'nun yolunu tuttu. Takıma geçen sezon devre arasında transfer olan tecrübeli stoper, bu sezon ligde oynanan 15 maçın tamamında ilk 11'de forma giydi.



Karşıyaka'da futbol kadrosu ödeme beklerken, bazı futbolcuların da kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle huzursuz olup üst liglere transfer yapabilmek için ayrılmak istedikleri öğrenildi.



Önceki yönetimi düştüğü için 45 gün yönetimsiz kalan, salı günü olağanüstü kongrede son anda liste çıkararak kulübün kayyuma kalma tehlikesini savuşturan Karşıyaka'da basketbol takımının içinde bulunduğu durum acilen çözülmeye uğraşılırken, futbola da en az 10 milyon TL kaynak gerekiyor. Yeşil-kırmızılı futbolculara 5 milyon TL civarında peşinat taksidi ödenmesi bulunduğu öğrenilirken, transfer yasağını kaldırmak için 2 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor. Futbolda biriken personel maaşları ve transfer için de kaynak yaratılması şart.



HİÇ BOYKOT ETMEDİLER



Karşıyaka futbolda sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde geçen pazar gününden beri Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdürüyor. Basketbol takımının aksine Kaf-Kaf'ta Akçay yönetimindeki futbol takımı geciken alacakları nedeniyle şimdiye kadar hiç antrenman boykotu ve maçlara çıkmama resti çekmedi. Karşıyaka'da basketbol takımı ise maaşlarının gecikmesi nedeniyle 2 hafta antrenman boykotu yapıp maçlara çıkmama resti çekmişti. Yeni yönetimle görüşmeyi bekleyen Karşıyaka'nın futbol takımında Cenk Ahmet ve Onur Akbay ise halen kadro dışı durumunda. Yeşil-kırmızılılarda Almanya gittikleri için özel izin alan Hakan Barış ve Mert Torlak da takıma katılacak.



