Karşıyaka'da Ergüllü liste hazırlıyor

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 12-13 Ağustos'ta düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurula camianın önemli isimlerinin desteğiyle tek aday olarak girmeye hazırlanan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, yönetim listesine de son şeklini vermeye çalışıyor.Yönetimine kulübe hibe olarak büyük mali katkı sağlayacak iş insanlarını alarak tarihin en güçlü ekibini oluşturmak isteyen Ergüllü'nün listesinde birlikte hareket ettiği Cenk Karace, Mustafa Taşova, Azat Yeşil, Mustafa Karabağlı, Ayhan Gültekin, Volkan Sintaç gibi isimlerin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.Karşıyaka'da aday yönetim listelerinin kongreden 1 gün önce divan kuruluna teslim edilmesi gerekirken, listenin kongrenin 5 Ağustos'taki ilk tarihinden mi ikincinden önce mi verileceğiyle ilgili kafa karışıklığı da ortadan kalktı.Tüzüğün dernek başkanı ve yönetim kurulu adaylık başvuru usulünü belirleyen 22'nci maddesine göre listelerin ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadı ise ikinci toplantı gününden 1 gün önce saat 17.00'ye kadar 3 nüsha hazırlanacak dilekçe ile divan yönetim kuruluna teslim edilebileceği ortaya çıktı.Karşıyaka'da İlker Ergüllü'nün kulübün Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki basket takımının şube başkanlığına getireceği isim belli oldu.Yeşil-kırmızılılarda takım 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıp, 2015'te Süper Lig'de şampiyon olduğu dönemde de basketbol şube başkanlığını yapan Tamer Ustaoğlu'nun yeniden şubede görev alacağı öğrenildi. Antrenör Ufuk Sarıca'yla daha önce yıllarca birlikte çalışan Ustaoğlu, kulüpte farklı dönemlerde şube başkanlığını yürütmüştü.Karşıyaka'da seçimli genel kurul öncesi 18 Temmuz'daki mali genel kurulda kulüp üyeliğinde 2 tam yılını doldurmayan İlker Ergüllü'ye başkanlık yolunu açmak için yapılıp, süreyi 1 yıla indiren tüzük değişikliğine onay bekleniyor.Spor kulüplerinde tüzük değişikliklerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü onay mercisi olurken, yapılan değişikliğin onayının 12 Ağustos'taki kongreye yetişmemesi halinde farklı formül geliştirilmesi bekleniyor. Karşıyaka'nın tüzüğünün 25-B maddesine göre istifa ve benzeri nedenle boşalan başkanlığın yerine yönetim kurulu içinden başkan seçilebiliyor.Tüzüğün 23-A maddesi yönetim kurulu üyesi olabilek için üyelik süresi sınırı aramadığı için tüzük değişikliği yetişmezse aday yönetimden bir kişinin geçici başkan seçilerek kongrenin ardından Ergüllü'nün görevi devralabileceği öğrenildi.