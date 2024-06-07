Karşıyaka'da Ergüllü destek istedi

Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü eleştirilere yanıt verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da Ergüllü destek istedi
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07 Haziran 2024 14:40
Karşıyaka Spor Kulübü'nde geçen hafta göreve gelen yeni yönetimde daha önce Menemen FK'da başkanlık yapan Bahri Ekmekçioğlu'nun yer alması gibi konular sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştirilirken, Başkan İlker Ergüllü, sağduyu ve destek istedi.

Henüz göreve seçileli 1 hafta bile olmadığını söyleyen Ergüllü, "Kongrenin hemen ardından futbol ve basketbolda transfer görüşmelerine başladık. Tesislerimizle ilgili tam seçim arifesinde ortaya çıkan hukuki problemleri çözmek için yoğun mesai harcıyoruz. Çözüm noktasına geldik. Bu nedenle ilk yönetim kurulu toplantımızı bile yapamadık. Ancak sosyal medyada daha ilk günden yönetimime ve dolayısıyla bu yönetimi oluşturan bana yapılan sert eleştirileri olumlu bulmuyorum" dedi.

Yönetim olarak henüz icraat bile yapmadan eleştiri aldıklarını belirten Ergüllü, "Önümüzdeki haftadan itibaren üst üste önemli gelişmeler yaşanacak. Biz yönetim olarak hepimiz kendi işlerimizin yanında gönüllü olarak Karşıyaka'mızda yöneticilik yapma onuru yaşıyoruz. Ekibimizdeki bütün arkadaşlarım kulübümüze maddi-manevi katkı sağlayacak isimler. Hatalarımızı, yanlışlıkları, camiamızın hassasiyetlerini kendi içimizde mutlaka değerlendireceğiz ama daha icraat bile görmeden sert eleştiriler almak üzücü. Biz yönetim olarak çalışmalarımızla kendimizi kanıtlayacağız. Taraftarımızın, camiamızın endişesi olmasın. Yeni haftadan itibaren kulübümüzde güzel gelişmeler olacak" açıklamasını yaptı.

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