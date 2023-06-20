Karşıyaka'da Ergüllü'den tüzük ve kurallara uyulmalı mesajı

Yeni sezon öncesi seçimli genel kurul yapılması tartışmalarının sürdüğü Karşıyaka'da yönetime adaylığını açıklayan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, kulübün futbol şubesinin başına dışarıdan atanmış kişilerin getirilmesi konusunda çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekerek, tüzüğe aykırı olan konuyla ilgili divan ve sicil kurullarını göreve çağırdı. Başkanlık seçim şartları konusunda her fırsatta tüzüğün öne sürüldüğüne dikkat çeken Ergüllü, "Kulübümüzde oluşturulmaya çalışılan futbol şubesinin başına seçilmiş yöneticiler yerine dışarıdan atanmış bazı kişilerin getirilmesi, Karşıyaka Spor Kulübü'nün tüzüğüne ve kurallarına aykırıdır. Tüzüğümüzün 29'uncu maddesi, futbol ve diğer şubelerin yönetimlerinin kendi içinden seçilmiş yöneticilerden oluşturulması gerektiğini ifade eder" dedi.

"Karşıyaka başkanı futbol şubesini dışardan atadığı kişilerden oluşturmak istiyorsa derhal seçim kararı alıp, getirmeyi istediği kişileri kendi yönetimine davet edip, seçime gitmelidir" diyen İlker Ergüllü, "Karşıyaka başkanına şu soruyu yöneltmek istiyorum; Dışarıdan atamayı düşündüğünüz kişiler yerine mevcut yönetim kurulumuzda bu görevi yapacak arkadaşlarımız yok mu ki böyle bir yola başvuruyorsunuz? Her platformda tüzük gereği kulüp başkanlığı için en az 2 yıl üyelik şartı olduğuna dikkat çeken başkan bu konuda tüzük kurallarını neden görmezden geliyor? Tüzüğün istenildiği gibi gerektiğinde öne sürülmesini gerektiğinde ise görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz. Divan kurulumuz ile sicil kurulumuzun bu konuya dikkatlerini çekmek, konunun da takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Karşıyaka'da İlker Ergüllü ve eski başkanlardan Cenk Karace önderliğinde kendilerini, "Karşıyaka Sevdalıları" olarak adlandıran grup, geçtiğimiz günlerde kulübün basketbol takımı Pınar Karşıyaka'nın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki final serisinde şampiyon olması durumunda topladıkları minimum 4 milyon TL'lik prim havuzunu oyunculara vereceğini açıklamıştı. Grup, Anadolu Efes karşısındaki final serisinde şampiyonluk kupasının kazanılmamasına rağmen İzmirlilere yaşatılan onur ve gurur için basketbolculara 1.3 milyon TL'ye varan prim ödeme kararı aldı.

Karşıyaka Spor Kulübü Divan Yönetim Kurulu, yönetimle rutin değerlendirme toplantısı yapıldığını açıkladı. "Divan olarak yönetim kurulumuz ile mali genel kurul öncesi, kulübümüzün mali yapısı, tesisleşme, sportif durumu ve de sosyal medyada paylaşılan talep ve yorumların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir" diyen divan kurulu açıklamasında, "Kulübümüzün mali yapısı güçlendirilmeye devam etmektedir, tesisleşme konusunda güçlü adımlar atılmıştır. Sportif olarak futbol branşında maalesef beklenen başarı elde edilememiştir. Diğer branşlarda ise yatırımlarımıza uygun başarılı bir sezon geçiriyoruz. Mali genel kurulun gerekli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı tarihinin tesbiti tüzüğümüze göre Karşıyaka Spor Kulübü yönetim kurulumuzun yetkisindedir. Aradaki zaman dilimi tüzüğümüze uygundur. Karşıyaka Spor Kulübü Divan Yönetim Kurulumuz tüzüğümüze bağlı olarak görevini sürdürmekte ve etkin bir biçimde konuların takibindedir" açıklamaları yer aldı.