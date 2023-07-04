Karşıyaka'da Ergüllü'den kripto çıkışı

Özel bir kripto para borsasıyla anlaşarak kulübün ikinci kripto parasını hayata geçiren Karşıyaka'da coinin işleme açılma tarihinin uzamasıyla alacakları bu ürünle verilen futbolcular, personel ve projeye yatırım yapan vatandaşlar beklemeye geçerken, başkanlığa aday olan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, yönetime tepki gösterdi.



İlk etapta 26 Haziran, ardından 28 Haziran'da işlem göreceği duyurulan kripto paraların alım-satıma açılma tarihi 19 Temmuz'a çekildi. Yönetimle anlaşmaları gereği haziran ayında ellerindeki kripto paraların yüzde 25'ini, ağustos ayında yüzde 35'ini, ekimde de kalan yüzde 40'ını satarak kulüpten alacaklarını nakite çevirmeyi hesaplayan futbolcular, 19 Temmuz'u beklemeye başladı.



"PROJENİN ALTI BOŞ"



Yeşil-kırmızılıların 35 milyon Dolar gelir hayal ettiği projeyle ilgili daha önce, "Dünyada hiçbir spor kulübünün iki farklı özel şirketten iki farklı kripto parası yok ama 110 yıllık tarihi olan Karşıyaka'mızda yönetim her sene kafasına göre kripto para çıkarıyor. 2 yıl önceki kripto paradan kulübün kasasına gerçekte ne kadar girdiği, kimin kulüp üzerinden ne kadar para kazandığı belli değil. O proje fiyaskoyla bitmişken şimdi kongre öncesi hayal satılıp kulüp kasasına girmeyecek rakamlarla yine kripto para çıkarılıyor. Futbolculara, personele kriptoyla ödeme yapılıyor. Projenin altı çok boş. Coin yine beklenen rakamlara ulaşmazsa sonunda zararlı çıkan Karşıyaka olacak" eleştirisi getiren İlker Ergüllü, dile getirdiği korkularında haklı çıktığını söyledi.



"ÖZELLİKLE O GÜN SEÇİLDİ



Karşıyaka'nın işleme açılma tarihi sürekli ertelenen kripto para nedeniyle itibar kaybettiğini vurgulayan İlker Ergüllü, "Hem alacaklarını bekleyen futbolcular hem kıdem tazminatları bile bu coinle dağıtılan personel hem de projeye yatırım yapan vatandaşlar mağdur ediliyor. Tam da transfer döneminde dışarıdan gelecek yeni futbolcular için takıma ödeme yapamayan, alacakları kriptoyla dağıtmaya çalışıp başaramayan bir kulüp tablosu çiziliyor. Coinle ödeme yapan başka hiçbir kulüp yok. Ortada bir şaibe var. Birileri menfaat elde ederken projeden kulübün gerçekte ne kazanacağı belirsiz" dedi.



Kripto paraların işleme açılma tarihinin olağan mali genel kuruldan 1 gün sonrasına denk gelen 19 Temmuz'a çekilmesinin de manidar olduğunu dile getiren İlker Ergüllü, "Bu tarih özellikle belirlenmiş. Yönetimin bu coinle ödeme yaptığı futbolcularla anlaşması gereği kripto para işleme açıldığında alacaklarından düşük seviyedeyse aradaki farktan kulüp sorumlu olacak. Beklenen talep görmeyen, belirsizliklerin bulunduğu coin işleme açıldığında alacaklı futbolcular umdukları rakamı bulamazsa alacakları için kulübün ve Futbol Federasyonu'nun kapısını aşındıracak. 19 Temmuz tarihi, mali kongre öncesi böyle bir durumun yaşanması durumunda ibra edilmeme korkusuyla ayarlanmış" açıklamasını yaptı.



