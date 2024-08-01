Karşıyaka'da Ergüllü'den İstanbul çıkarması

İzmir temsilcisi Karşıyaka'da başkan İlker Ergüllü, İstanbul'a giderek Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yeni sezon öncesi düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda kulüplerin gelir kaynaklarının artırılması ve pazarlama projeleri değerlendirildi. Ergüllü, toplantının ardından Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'yla görüşme yaptı.



Karşıyaka Başkanı Ergüllü, görüşmelerin ardından ise Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu ile bir araya geldi. Kaf-Kaf'ta yeni sezon öncesi TFF 3'üncü Lig'deki futbol takımının iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletler de maraton 1250, numaralı 2500, VIP A ve C 6000, VIP B 10000 TL'den satışa çıktı.





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