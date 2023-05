Karşıyaka'da Ergüllü camiayla buluştu

Karşıyaka'daki kahvaltı organizasyonuna yeşil-kırmızılıların kongre üyeleri katıldı.



Toplantıda ilk sözü alan Cenk Karace, yönetime kongreyi seçimli düzenleme çağrısı yaptı. "Karşıyaka hepimizin ortak sevdası" diyen Karace, "Geriye bakıp kulüp için neler yaptığımızı düşündüğümüzde birkaç tespitim var. Bu eksikleri gidermek için de niyetimiz var. Kimseden rövanş almak gibi bir niyetimiz yok. Mevcut yönetimin de tamamını bu toplantıya davet ettik. Büyük camiayız ama hiç lobi gücümüz yok. Federasyonlarda, siyasi partilerde temsilcimiz yok. Bu bölük halimizle başarı elde edemeyiz" diye konuştu.



"Her kulüp stadını yaptırdı. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Göztepe tesisleri, stadı, şirketleşmesi, taraftarların birleşmesiyle bizim 50 yıl önümüzde" diyen Cenk Karace, "Çok zor duruma düşmüşlerdi ama oradan toparlandılar. Bize basketbolda 2015'te şampiyon olduktan sonra salon sözü verildi ama bu konuda ilerleyemedik. Mevcut salon başarıya oynayan bir takımı karşılamıyor. Karşıyaka'da Karşıyaka'dan daha büyük altyapıya sahip kulüpler, spor okulları var. Başka kulüplere geçildik. Divan kurulumuz var ama divan olarak da etkin değiliz. Bu kulübe emek vermiş onlarca başkan, yüzlerce yönetici var. Bu anlamda da zayıf kaldık. Biz İzmir Girişim Grubu olarak 355 ortaklı şirket kurduk. Kısa süre içinde başarılı işler yaptık. Karşıyaka Girişim Grubu olarak başlamıştık ama sonra engeller çıktı. Futbol takımının 4'üncü ligde olması kanımıza dokunuyor. Bizim yönetimimizde tek 1 lira borç yapmadan kulübü Süper Lig'e götüreceğiz" dedi.



KARACE'DEN SEÇİM ÇAĞRISI



Cenk Karace, "Yola çıktığımız arkadaşlarımıza güveniyoruz. Stat da salon da altyapı tesisleri de hepsi teker teker bitirilecek. Federasyonlarda temsilcilerimiz olacak. Mustafa Taşova, Azat Yeşil, Mustafa Karabağlı gibi isimler futbol şubesinin içinde olacak. Basketbolda sponsorumuz Pınar'ın yükünü hafifleteceğiz. Geçmişte Süper Lig'de, Avrupa kupalarında olan voleybol yine aynı yerlerde olacak. Para problemimiz yok, yönetilme problemini aştığımızda tüm hedefler aşılır. Daha önce mevcut başkanımız yönetmeye talip varsa gelsin demişti. Biz bu niyetimizi bildirdik. Mali genel kurulun seçimli olmasını istiyoruz. Mevcut yönetim de seçime girebilir. Her türlü Karşıyaka kazanır. Mevcut üyelerin 5'te 1'inin imzasıyla genel kurul seçimli olabiliyor. Biz o yola da gidebiliriz ama yönetim seçimli kongre kararı alırsa Karşıyaka'ya yakışır şekilde seçim olur" ifadelerini kullandı.



KARABAĞLI: KARŞIYAKA MARKASININ GERÇEK DEĞERİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ



Toplantıda Cenk Karace'nin ardından söz alan Mustafa Karabağlı, "Karşıyaka'yı başarılı günlere taşımak ekonomi, finans ve iyi yönetilmekten geçiyor. Spor kulüpleri artık dünyada en büyük şirketler kadar ekonomik değere sahip. Camialar sistemli bir şekilde doğru yönetilmeli. Biz kalıcı yatırımlar yapıp uzun yıllara dayanan Karşıyaka markasının gerçek değerini ortaya koyacağız. Karşıyaka'yla aynı kıdemdeki kulüpler nerede biz neredeyiz. Süper Lig'de Trabzon'dan, Bursa'dan şampiyon çıkıyorsa Karşıyaka'dan da çıkabilir. Büyük ekonomik gerçekliklere ulaşmak mümkün. Kalbim ve gönlüm uluslararası arenada yer alan Karşıyaka Spor Kulübü" dedi.



ERGÜLLÜ: ALTYAPISIYLA, TAKIMLARIYLA BAŞI DİK KARŞIYAKA OLACAK



Sözlerine bugün TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında tamam ya da devam niteliğinde maça çıkacak futbol takımına başarı dileyerek başlayan yeşil-kırmızılıların başkan adayı İlker Ergüllü, "Karşıyaka çok büyük bir camia ve bu camiayı özenli bir yönetimin birleştirmesi gerek. Karşıyaka'nın bütün dinamiklerini bir araya getirdiğimizde önünde kimse duramaz. Karşıyaka kendisine yakışır bir kulüp haline gelmek zorunda. Bu yapının içinde 3 kişilik yönetimler değil büyük, birleşik yönetimler olmalı" şeklinde konuştu.



"Biz eğer bize şans verilirse camia ve taraftar olarak bu gücü tekrar yaratmak istiyoruz" diyen Ergüllü, "Biz artık Karşıyaka camiasında her sezon üzüntü değil mutluluklar istiyoruz. Karşıyaka altyapısıyla, takımlarıyla başı dik olabilmeli. Futbol takımının bulunduğu durumu bir an önce düzeltip üst liglere taşımamız gerekiyor. Seçimli genel kurul için tek karar mercii bana göre camiadır. Eğer camia olarak bu talebi iletirsek genel kurul kararının alınacağını düşünüyorum. Karşıyaka parayı verinin düdüğü çalacağı bir camia değildir. Böyle yönetilmemelidir. Biz bu kulübü içindeki tüm dinamiklerle yönetmek için göreve talibiz" dedi.



Toplantıda kongre üyeleri de söz alarak kulübün mevcut durumuyla ilgili görüş bildirdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ