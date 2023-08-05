Karşıyaka'da Emre kalacak

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle Bolu kampında hazırlanan Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan üst liglerden kulüp ararken, bir ara ayrılması gündemde olan Emre Gemici'nin ise takımda kalması bekleniyor.



İleri uca Düzcespor'dan Yasin Ozan'ı alıp sözleşmesi biten Fatih Taşdelen'le de nikah tazeleyen yeşil-kırmızılılarda 12-13 Ağustos'ta düzenlenecek olağanüstü genel kurulda yönetimi devralmaya hazırlanan İlker Ergüllü'nün geleceği merak edilen Emre Gemici'yle görüşme yaparak takımda kalmasını istediklerini söylediği öğrenildi.



Geçen sezon attığı 12 golle Fatih Taşdelen'le birlikte takımın en golcü ismi olan 29 yaşındaki santrfor, yeni sezonda da en önemli skor silahlarından olacak.



