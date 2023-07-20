Karşıyaka'da değişiklik yok

Karşıyaka'da kulüpte 12 Ağustos'ta düzenlenecek olağanüstü genel kurula tek aday olarak girmesi öngörülen İlker Ergüllü, futbol şubesinde değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Şimdiye kadar 6 transfer yaparak kadroyu önemli oranda şekillendiren Karşıyaka'da futbol şubesinde geçen ay göreve gelen Ayhan Gültekin'in görevi sürdürmesi bekleniyor.



Yeşil-kırmızılılarda teknik direktörlük görevine getirilen Ersin Aka'nın da takımın dümeninde olması öngörülüyor. Transferde şimdiye kadar Kütahyaspor'dan stoper Erdinç Çepoğlu, 52 Orduspor'dan orta saha Sefa Küpeli, Vanspor'dan kaleci Haydar Yılmaz, Düzcespor'dan orta saha Emre Keleşoğlu ve forvet Yasin Ozan'ı alıp, Beşiktaş'tan 19 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan'ı kiralayan Karşıyaka'nın antrenmanlara yarın başlaması planlanıyor. Karşıyaka'da yıllardır forma giyerek takımdan ayrılan isimlerden Mustafa Aşan'ın Yozgat Bld Bozokspor'a, Metin Peker'in Elazığspor'a, Cenk Özbey'in Silifke Bld'ye transferinin ardından Özgür Güler de Karacabey Bld'ye imza attı.



İMZA YETKİSİNİ ALACAK



Karşıyaka'da 5.5 yıldır koltukta oturarak olağanüstü kongrede yeniden aday olmayacağını açıklayan Başkan Turgay Büyükkarcı, seçime kadar kulübün idari işleyişi ve transferlerde sıkıntı yaşanmaması için İlker Ergüllü'ye imza yetkisi verecek. Taraflar yetki konusunda mutabık kalırken, Karşıyaka'nın mevcut kulüp yönetiminin imzalayacağı yetki belgesi noterde onaylatılacak.



