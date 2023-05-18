Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan kongre açıklaması

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son hafta maçları öncesi Play-Off yarışında havlu atarak üst üste 6'ncı sezon bu ligde kalması kesinleşen Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, mali genel kurulun tarihiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.



Mali genel kurulun 18 Temmuz'da yapılacağını açıklayan yönetimin kararı başta başkanlığa aday olan İlker Ergüllü olmak üzere sosyal medyada taraftardan tepki çekerken Büyükkarcı, "Haziran sonuna kadar sezonun devam etme ihtimali var. Kimse öküz altında buzağı aramasın. Mali genel kurul için en doğru zaman Temmuz ayı" dedi.



Başkan Turgay Büyükkarcı, "Haziran sonu itibariyle temiz bir bütçe ve mali genel kurul yapılabilir. Yarım kalan işlerin sonlanması ve ilgili genel kurulu bilgilendirme yapılması konusunda en uygun tarih Temmuz. Zaten zamanı geldikçe açıklamalar yapılacak. İlk defa olan bir şey değil. Öyle tartışmalı olarak lanse edilmesi yanlış. Camiamızda da bu işlerin temmuz ortasında yapılması gerektiği konuşuluyor. Yani sezon bittiğinde ve yeni sezon açılmadan yapıyoruz. Mali genel kurul için en doğru zaman Temmuz ayı" açıklamasını yaptı.

