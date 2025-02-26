Karşıyaka'da boykot krizi çözüldü

Karşıyaka'da futbolcuların yaptığı antrenman boykotu krizi sona erdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da boykot krizi çözüldü
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26 Şubat 2025 14:18
3'üncü Lig 1'inci Grup'taki şampiyonluk yarışını ikinci sırada sürdürürken futbolcuların yaptığı antrenman boykotuyla sarsılan Karşıyaka'da kriz tatlıya bağlandı. Yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü pazartesi günü antrenmanı boykot eden, dün de salonda bireysel çalışan yeşil-kırmızılı futbolcuları kahvaltıda ağırladı. Organizasyona Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin, şube yönetimi ve Voleybol Şube Başkanı Onur Güner de katıldı. Toplantıda oyuncularla konuşma yapan Ergüllü ve Güner, şampiyonluk yolunda takımın yaptığı boykotun kulübün yarıştaki imajını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Futbolculardan geçmişi unutup cumartesi günü oynanacak Düzcespor maçına konsantre olmalarını isteyen Başkan Ergüllü, takıma ilk etapta hakediş ve kalan peşinat taksiti ödemesi yapamayacaklarını ancak primlerini düzenli ödeyip motive etmeye çalışacaklarını dile getirdi. Geçen hafta Başkan Ergüllü'nün takıma verdiği moral yemeğinde de alacak konusunu dile getiren Kaf-Kaf'ın tecrübeli futbolcularından Hakan Barış da Ergüllü'den özür diledi. Buzları eriten yeşil-kırmızılar, cumartesi günü Düzcespor maçında omuz omuza galibiyeti kutlama sözü verdi. Toplantının ardından Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'ın 51'inci doğum günü de pasta kesilerek hep birlikte kutlandı.


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