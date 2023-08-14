Karşıyaka'da Alpay Koldaş tamam

İzmir Foçalı olup Tekirdağspor, 1922 Konyaspor, Uşakspor ve son olarak 2 sezondur Bandırmaspor formalarını giyen Alpay, üst liglerden takımlarla görüşmesine rağmen Karşıyaka'nın teklifiyle 3'üncü Lig'e gelmeyi kabul etti.



Geçen sezon 1'inci Lig'de Bandırmaspor ile 25 maçta oynayan futbolcu cuma gününe kadar sözleşmeyi imzalayıp takımın Bolu kampına katılacak.



SİNAN VE BEYKAN İDDİASI



Transferde daha önce 9 oyuncuya imza attıran Karşıyaka'da yeni yönetim güçlü bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Adem Büyük'le temaslarını sürdüren Karşıyaka'nın geçen sezon 2'nci Lig'de Çorum FK formasıyla şampiyonluk yaşayan santrfor Sinan Kurumuş ve yine aynı ligde Kocaelispor ile mutlu sona ulaşan sol kanat Beykan Şimşek'le ilgilendiği iddia edildi.



NEŞTER VURACAK



Sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Ersin Aka'yla yola devam edecek Karşıyaka'da teknik heyetin raporuyla kadroda geride kalan sezondan bazı oyuncularla yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Yeşil-kırmızılılarda Burak Karapınar, Ahmet Batuhan Akyüz, Yılmaz Ceylan, Ali Say, Ertuğrul Sancaktutan ve Onur Kolay'ın isimleri gidecekler arasında geçerken, yönetim tek isim hariç tüm oyuncuları Bolu'daki ikinci etap kampına gönderdi. Yönetimin şu an için hiçbir oyuncuyla yolları ayırma kararı almadığı, Ersin Aka'nın raporuna göre hareket edileceği belirtildi.



