Karşıyaka'da Akçay'dan kampanya çağrısı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını şampiyonluk yarışında tamamlamasına rağmen maddi ve idari sıkıntılarla boğuşan Karşıyaka'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, yönetimin başlattığı kurtuluş kampanyasına destek istedi.



İzmir temsilcisinin sosyal medya hesaplarından camiaya seslenen Mustafa Reşit Akçay, taraftarın yeni yılını kutlayıp, "Ekip olarak buraya gelmeden önce bir camiaya bu kadar ısınabilir miyim diye kendimi sorgulamıştım ama geldikten sonra bu camiayla olan bağamız çok güçlü oldu ve çok sevdik. Onlar da bizi sevdiler. Bu camianın mutluluğu ve güzel kaderini arzu etmek bizim boynumuza borç oldu. Camiamız zor süreçlerden geçiyor. Bu nedenle biraz hüzün var. Sonuna kadar camiamızın yanında olacağımızı söylemek isterim. Ne kariyer düşüncem var ne ekonomi düşüncem var, sadece ve sadece bu camiaya faydalı olmak ve onu en üst noktaya çıkarmak istiyoruz. Birileri bize git diyene kadar buradayız. Gemiyi terk etmeyeceğiz" dedi.



"Camiamız, 'Şimdi sahip çıkma zamanı' diye bir organizasyon yaptı" diyen Akçay, "Öyle sanıyorum ki bu camianın güzel insanları buna sessiz kalmayacaklar. Birileri, 'Biz verdik nereye harcadılar bilmiyoruz', birileri, 'Transferi yanlış yaptılar' gibi sözcükleri kullanacağımız zaman değil. İlkokul sırasında oturan bir Karşıyakalı çocuğun 20 TL'si bile benim için çok değerli. Bu zamanı maddiyatı düşünecek bir zaman olarak görmüyorum. Ben de, 'Şu kadar yardımda bulunuyorum' diyemem çünkü ben bir çalışanım. Benim ekonomik olarak bu organizasyona para vermem camiada bazı düşünceleri oluşmasına neden olabilir. O nedenle ben gönülden bu camiayı sevenlerin destek olmasını bekliyorum. Bizden camia ve yönetim kurulu tarafından bir fedakarlık istenirse seve seve yaparız. Sözlerime dikkat ederek, kimseyi hedef göstermeyerek konuşmalıyım. Bu kampanyayı canı gönülden destekliyorum. Sizlerin de destekleyeceğinize, Karşıyaka'nın bu kuyudan çıkacağına inanıyorum. Sonuna kadar bu camiayı terk etmeyeceğim. Yalnız beni kovduğunuzda gideceğim" ifadelerini kullandı.



