Karşıyaka'da Aka takımdan memnun

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktör Ersin Aka, yeşil-kırmızılı takımın yeni sezon öncesi hazırlık döneminde olumlu sinyaller verdiğini dile getirdi.

İzmir'de çalıştıktan sonra Bolu'da iki etap kamp tamamladıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Yaklaşık 33-34 gündür çalışma yapıyoruz. Bu süreçte bir yandan yeni takım oluşturmaya çalıştık.Verimli ve güzel bir kamp dönemi oldu. Toplam 5 hazırlık maçı oynadık. Allah'a şükür bir sakatlık olmadı. Takım, oynatmak istediğimiz sistemi sahaya yansıtacağımızın sinyalini verdi. Bu bizi mutlu etti" dedi.

"Kaliteli bir takım kurduğumuzu düşünüyorum" diyen Karşıyaka Teknik Direktörü Aka, "Karşıyaka Spor Kulübü camiasına yakışır karakterde ve performans sergileyen bir ekip oluşturduk. Halen eksiklerimiz var. Yeni bir takım olmanın sorunlarını yaşıyoruz. Ama oyuncularımız doğru yolda olduğumuzu gösterdiler" diye konuştu.

Talip oldukları oyuncuların başka kulüplerden 1 milyon TL isterken, Karşıyaka'dan 3 milyon TL talep ettiğini kaydeden Ersin Aka, "Bir sol bek ve iki de kanat oyuncusu almayı planlıyoruz" mesajı verdi. Öte yandan takımdan ayrılan Onur Kolay, Kepez Belediyespor'la söz kesti.

İzmir'in 111 yıllık köklü kulübü Karşıyaka, tarihinde ilk kez isim sponsoru almaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılılar otomobil sektöründe faaliyet gösteren bir firmayı isminin arkasına yazdıracak. Anlaşma ile ilgili basın lansmanı salı günü gerçekleşecek.