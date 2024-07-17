Karşıyaka'da Abdülkadir Öksüz'e 8 dikiş

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden olmaya hazırlanan Karşıyaka'nın yeni transferi Abdülkadir Öksüz antrenmanda sakatlandı.
Sezon hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde başlayan yeşil-kırmızılılarda geçen hafta imza atan son transfer Abdülkadir'in ikinci antrenmanda ayağı yarıldı.
Krampon darbesiyle sakatlık yaşayıp kanlar içinde yerde kalan 24 yaşındaki futbolcuya 8 dikiş atıldı. Abdülkadir'in ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.
Sezon hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde başlayan yeşil-kırmızılılarda geçen hafta imza atan son transfer Abdülkadir'in ikinci antrenmanda ayağı yarıldı.
Krampon darbesiyle sakatlık yaşayıp kanlar içinde yerde kalan 24 yaşındaki futbolcuya 8 dikiş atıldı. Abdülkadir'in ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU