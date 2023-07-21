Karşıyaka'da 7'nci takviye Enes

TFF 3.Lig ekiplerinden Karşıyaka sezonun 7.transferini olarak Enes Nalbantoğlu ile anlaşmaya vardı.



Yönetimin yeniden aday olmayacağı Kaf-Kaf'ta idari boşluk oluşmaması için kongre öncesi transferi eline alan Ergüllü, mevcut futbol şubesiyle yola devam kararı verirken, kurmaylar Enes'in de işini bitirdi. İzmir'e gelerek İlker Ergüllü ve Futbol Şube Sorumlusu Ayhan Gültekin'le görüşen Enes'le el sıkışıldı. Geçen sezonun ilk yarısını Çorum FK, ikinci yarısını Iğdır'da geçiren oyuncunun forma giydiği iki takım da şampiyonluk yaşamıştı.



Transferde daha önce Kütahyaspor'dan stoper Erdinç Çepoğlu, 52 Orduspor'dan orta saha Sefa Küpeli, Vanspor'dan kaleci Haydar Yılmaz, Düzcespor'dan orta saha Emre Keleşoğlu ve forvet Yasin Ozan'ı alıp, Beşiktaş'tan 19 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan'ı kiralayan yeşil-kırmızılılarda Ayhan Gültekin, en az 6 takviye daha yapacaklarını söyledi. Gültekin, "Bizim amacımız Karşıyaka'ya hizmet etmek. İlker Ergüllü'yle toplantı yaparak birlikte yola devam kararı aldık. Kulübümüze layık, şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hedefimiz 3'üncü Lig'de birlik beraberlik içinde direkt şampiyon olacak Karşıyaka" dedi.



FUTBOL İÇİN VEKALET



Karşıyaka'da 5.5 yıl kulübü yönetip olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklayan Başkan Turgay Büyükkarcı, güçlü bir oluşumla göreve talip olan İlker Ergüllü'ye futbolda transferler konusunda vekaletname verdi. Vekaletin basketbolu, voleybolu ve kulüp hesaplarını kapsamadığı, şu an kulüp gelirleri konusundaki karar mercisinin mevcut yönetim olduğu öğrenildi.



Bu vekaletle futbolda transfer için acil olarak yapılması gereken harcamaları yapma yetkisi alan ancak kulüple ilgili vekaleti mevcut yönetimden alamayan Ergüllü'nün yarın birlikte hareket ettiği Nazım Torbaoğlu, Cenk Karace gibi camianın önemli isimleriyle görüşeceği belirtildi. Kulüpte halen futbol için loca ve basketbol için VIP kombine koltuk satışları sürerken, Ergüllü, taraftarlardan kombine ve loca almak için 12 Ağustos'taki kongre sonrasını beklemelerini istedi.



