Karşıyaka'da 2 imza daha

Bu sezon Basketbol Spor Ligi'nde finale çıkan ve aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Pınar Karşıyaka transfer dönemine hızlı girdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Karşıyaka'da 2 imza daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2023 15:22
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfere vakit kaybetmeden başlayan Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ın da ısrarla istediği takım kaptanı Kenan Sipahi'nin yanı sıra Efe Ergi Tırpancı'yı kadroda tuttu.

Sözleşme yenileyen Kenan ve Ergi'nin 2'şer yıl daha Pınar Karşıyaka formasını giyeceği açıklandı.

6 YIL SONRA DÖNMÜŞTÜ

Pınar Karşıyaka'ya geçen sezon 6 yıl sonra geri dönen 28 yaşındaki guard Kenan Sipahi, ligde final oynayan takımda 8.3 sayı, 3.2 ribaund, 4.2 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5.8 sayı, 1.9 ribaund, 2.6 asist ortalamaları tutturmuştu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery