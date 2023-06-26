Karşıyaka'da 2 imza daha

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfere vakit kaybetmeden başlayan Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ın da ısrarla istediği takım kaptanı Kenan Sipahi'nin yanı sıra Efe Ergi Tırpancı'yı kadroda tuttu.
Sözleşme yenileyen Kenan ve Ergi'nin 2'şer yıl daha Pınar Karşıyaka formasını giyeceği açıklandı.
6 YIL SONRA DÖNMÜŞTÜ
Pınar Karşıyaka'ya geçen sezon 6 yıl sonra geri dönen 28 yaşındaki guard Kenan Sipahi, ligde final oynayan takımda 8.3 sayı, 3.2 ribaund, 4.2 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5.8 sayı, 1.9 ribaund, 2.6 asist ortalamaları tutturmuştu.
Sözleşme yenileyen Kenan ve Ergi'nin 2'şer yıl daha Pınar Karşıyaka formasını giyeceği açıklandı.
6 YIL SONRA DÖNMÜŞTÜ
Pınar Karşıyaka'ya geçen sezon 6 yıl sonra geri dönen 28 yaşındaki guard Kenan Sipahi, ligde final oynayan takımda 8.3 sayı, 3.2 ribaund, 4.2 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5.8 sayı, 1.9 ribaund, 2.6 asist ortalamaları tutturmuştu.
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