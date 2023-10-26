Karşıyaka'da 100'üncü yıl coşkusu

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü Elazığspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırlayacağı maçta cumhuriyetimizin 100'üncü yılını da taraftarıyla kutlayacak.



Saha zeminine ara ekim yapıldığı için maçı oynayacağı stat konusunda sıkıntı yaşayıp, Elazığspor randevusu ilk etapta 1.5 yıldır maçlara kapalı olan Atatürk Stadı'na alınan Karşıyaka, son anda Asbaşkan İlker Ergüllü'nün İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaretiyle Alsancak müjdesini aldı. Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel koreografi hazırlığında olup günlerdir stadın netleşmesini bekleyen taraftarlar, takımın Alsancak Stadı'na dönmesiyle çalışmalarını hızlandırdı. Stadı binlerce Ay-Yıldızlı bayrakla donatacak Karşıyaka, cumhuriyetin 100'üncü yılında kendi kuruluşunun 111'inci senesindeki son futbol maçını da oynayıp 112'nci yıla adım atacak.



Karşılaşma için ortak bildiri yayınlayan Karşıyaka taraftarları, "Bir kulübün değeri sadece sahip olduğu kupa ve başarılardan ibaret değildir. Karşıyaka, tarih boyunca her zaman bir ideale, bir çizgiye bağlı kaldı. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisi, onun aydınlattığı yoldur. Bu cumartesi özel bir günde maça çıkıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız bu özel gecede, Elazığ ile sahamızda karşılaşıyoruz. Bu maç sadece 90 dakikalık bir mücadele değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi, tarihsel değerlerimize olan bağlılığımızı gösterme fırsatıdır. Alsancağı doldurarak, sesimizi tüm dünyaya duyurmalıyız. İzmir'den yankılanan, 'Yaşasın Cumhuriyet!' sesleriyle hem tarihimizi hem de geleceğimizi kutlamalıyız. Küçük, büyük, genç, yaşlı her Karşıyakalıyı cumartesi akşamı maça bekliyoruz. Bu özel gecede, renklerimizi gururla taşıyalım ve Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını coşkuyla kutlayalım. Yaşasın Karşıyaka! Yaşasın Cumhuriyet!" ifadelerini kullandı.



STAT MAĞDURU



Karşıyaka'nın hafta içinde yaşadığı iç saha maçını oynayacak stat sıkıntısı kulübün yıllardır stadyum konusunda süren mağduriyetini de tekrar gündeme getirdi. İzmir'de 25 yıl önce yeni stat talebini ilk dile getiren kulüp olup, seneler içinde belirlenen farklı stadyum arazilerine proje çizdiren Karşıyaka, diğer takımlar modern statlara kavuşurken kentin en mağdur takımı olarak kaldı. Daha önce Çiğli ve Örnekköy'de de stat projesi hazırlayan Karşıyaka'nın eski İlçe Stadı'nın yerine yapılması planlanan son projesi de 8 yıldır atıl durumda kaldı. Önce 2014, ardından 2015 yılında iki kez ihalesi yapılan stadın akıbeti süreç içinde açılan davalar olumlu sonuçlansa da belirsizliğe gömüldü. Karşıyaka'nın İlçe Stadı'nın yerine yapılacak stat projesiyle eş zamanlı ihale edilen Göztepe Gürsel Aksel Stadı 3 yıl önce, sonradan başlayan Alsancak Mustafa Denizli Stadı ise 2 yıl önce açıldı. Proje kapsamında yıkılan eski stat ve Yalı Tesisleri'nden de olan Karşıyaka'nın stat arazisi ise atıl durumda otopark oldu.



