Karşıyaka Cenk Ahmet'e güveniyor

Karşıyaka'da Cenk Ahmet'e yeni sezonda da büyük görev düşecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka Cenk Ahmet'e güveniyor
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27 Ağustos 2024 12:47
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona çok iddialı hazırlanan Karşıyaka'da geçen sezondan takımda kalan isimlerden Cenk Ahmet Alkılıç'a yine büyük iş düşecek. Yeşil-kırmızılılara geçen sezon 1'inci Lig ekibi Boluspor'dan gelen ve kaleci Hakan Canbazoğlu'yla birlikte kadronun en yaşlı futbolcusu olan 36 yaşındaki yıldız, yine ilk 11'in önemli parçası olacak. Geçen sezon orta sahanın sağında oynayan Cenk, bu bölgeye Ali Sinan Gayla'nın alınmasıyla defansın sağında görev yapacak.

Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Rizespor, Erciyesspor, Başakşehir, Alanyaspor ve Erzurumspor'da görev yapan Cenk, Kaf-Kaf'ta geçen sezon 21 maçta 4 gol atmıştı. Babası da 1987-1988 sezonunda yeşil-kırmızılı formayı giyen eski futbolcu Bülent Alkılıç olan, babasının oynadığı dönemde Karşıyaka'da doğan futbolcu, doğduğu yere yıllar sonra oyuncu olarak dönüp kulüpte forma giymişti.

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