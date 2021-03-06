Karşıyaka, Büyükçekmece'yi çok rahat geçti

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'u 117-82 mağlup etti.



İlk 4 dakikası 10-10 eşitlikle geçilen müsabakada Morgan ve M'Baye ile etkili olan Pınar Karşıyaka, son bölümde aradaki farkı açtı. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 29-17 önde tamamladı.



İkinci periyodun başında Semih Erden, Kennedy ve Henry ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, son 5 dakikasına 44-29 üstün girdiği devreyi Taylor'un 3 sayılık basketiyle 25 sayı farkla 60-35 üstün bitirdi.



Üçüncü periyotta M'Baye ve Morgan'la farkı 33 sayıya çıkaran (72-39) ev sahibi ekip, üstünlüğünü devam ettirdiği periyodu 93-61 önde geçti.



Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 117-82 galip ayrıldı.



Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Can Mavisu



Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Yunus Sonsırma 1, Metecan Birsen 10, M'Baye 26, Morgan 12, Arca Tülüoğlu, Mahir Ağva 4, Semih Erden 9, Onuralp Bitim 7, Kennedy 16, Henry 13, Nusret Yıldırım 9



Büyükçekmece Basketbol: Farrell 8, Anderson 10, Oliver 12, Mert Celep 6, Olaseni 28, Burak Eşlik, Enes Berkay Taşkıran 4, Ömer Utku Al 7, Klobucar 7, Mehmet Fırat Alemdaroğlu



1. periyot: 29-17



Devre: 60-35



3. periyot: 93-61



