Karşıyaka bir transferi daha açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka, iç transferde ABD'li şutör guard Jaylon Brown ile yeniden anlaştı.



Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonunda kadromuzda yer alan Jaylon Brown, 1 yıl daha Pınar Karşıyaka'mızda" ifadelerine yer verildi.



Karşıyaka iç transferde Mert, Vitto Brown, Deniz, Ergi, Kenan, Thomas ve McCollum ile dış transferde ise Furkan Haltalı ve Kelan Martin ile sözleşme imzalamıştı.



