Karşıyaka - Beşiktaş Icrypex maçı ertelendi

Basketbolda Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Icrypex maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka - Beşiktaş Icrypex maçı ertelendi
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23 Nisan 2021 17:32
ING Basketbol Süper Ligi'nde 25 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex karşılaşması ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle başka bir tarihte oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ligde 30. haftada 25 Nisan Pazar günü oynanacağı açıklanan karşılaşma daha sonra yapılacak. Pınar Karşıyaka'nın 29. haftadaki OGM Ormanspor karşılaşması da yeşil-kırmızılı ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

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