Karşıyaka Başkanı Yeşil: Yeni bir sayfa açmak istiyoruz

Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) Başkanı Azat Yeşil, yeşil-kırmızılı kulübe destek olan sponsorların tanıtımının yapıldığı toplantıda yönetim olarak yeni bir sayfa açmak istediklerini dile getirdi.Konak'taki bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen lansmanda futbol ve voleybol branşlarına destek olan ana sponsorlarla birlikte iki branşın tüm sponsorları tanıtıldı. KSK Başkanı ADdedi.Futbolda hak ettikleri yerde olmadıklarını ifade eden Karşıyaka Başkanı Yeşil, "Biz 'Karşıyaka Sevdalıları' olarak, ciddi bir iş insanı grubu olarak, sponsorlarımızla beraber yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bu sayfada kulübümüzün bulunduğu kategorilerden daha üst kategorilere çıkması hususunda ciddi anlamda önümüze bir projeksiyon koymuş bulunmaktayız. Bu konuda başarılı olacağımıza inancımız tamdır. Bütün arkadaşlarımız ciddi anlamda emek harcamaktadır. Yönetim kurulumuzdaki herkes başkan kategorisindedir. Bugün çok az spor kulübünde böyle bir yönetim kurulu olduğunu tahmin ediyorum" diye konuştu. Futbolda 1-2 transfer daha yapacaklarını aktaran Azat Yeşil, "Mücadeleci bir takım kuruldu. Bu takımın bu ligde iyi sonuçlar elde edeceğine inanıyoruz" mesajı verdi.Karşıyaka'nın futbol takımına ana sponsor olan otomotiv firması, yeşil-kırmızılı kulüple isim sponsorluğu anlaşması yapmasına rağmen firma ismini yarışmacı takıma ekletmeme kararı aldı. Firmanın kulübe vereceği maddi desteği düşürmeyeceği belirtildi. Firma yetkilisi, "Karşıyaka Spor Kulübü'nün destekçisi olup bu kulübün yanına ismimizi yazdırabilmek değerli ve paha biçilemez bir onur kaynağıdır. Karşıyaka'nın adının yanına marka ve isim eklenmeden destek olunmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz" açıklaması yaptı.İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması ile birlikte yeşil-kırmızılılar, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Karşıyaka Medical Point adıyla mücadele edecek. Hastane ayrıca voleybol, futbol ve basketbol branşlarının sağlık sponsorluğunu da üstlendi. Anlaşma, Medical Point CEO'su Veysi Kubba ve Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil tarafından imzalandı.Törende konuşan Veysi Kubba, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, annesi Zübeyde Hanım'ı Karşıyaka'ya emanet etmesi, bu toprakların ne kadar özel olduğunun önemli bir göstergesi. Karşıyaka Medical Point Voleybol Takımı'mız şimdi bu kutsal emanetin izinde tarihi bir hikâye yazmaya hazırlanıyor. Bu topraklarda her bir vuruş, her bir zafer, sadece bir maçın değil, aynı zamanda Ata'mızın mirasına olan saygının ve sevginin de bir ifadesi olacak" dedi.Karşıyaka Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanı Cenk Karace, "Bayrakları sandıklardan çıkarma zamanı geldi" dedi. Futbol ve voleyboldan kısa süre sonra basketbol sponsorluğu anlaşmasını yenileyeceklerini belirten Karace, "Olmazsa da B planımız var. Karşıyaka'nın önü çok açık. Bunu herkes bilsin. Bütün benliklerimiz yanımızda. Tüm derneklere ve sponsorlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Tanıtım toplantısına Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in yanı sıra futbol, basketbol ve voleybol takımlarının sporcuları da katıldı.