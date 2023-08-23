Karşıyaka Barış'la imzalıyor

TFF 3. takımlarından Karşıyaka, Van Spor FK'dan orta saha Barış Sağır'la prensip anlaşmasına vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Karşıyaka Barış'la imzalıyor
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23 Ağustos 2023 13:16
TFF 3'üncü ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Van Spor FK'dan ön libero Barış Sağır'la prensip anlaşmasına vardı.

Antalya Kemerspor'da profesyonel olan 29 yaşındaki futbolcu Erzincanspor, Diyarbekirspor ve Sivas Belediyespor'da da oynadı.

3'üncü Lig'de Erzincan ekibiyle Play-Off, Van Spor'la şampiyonluk yaşayan Barış, geçen sezon Van formasıyla 2'nci Lig'de Play-Off tecrübesi yaşadı.

Yeşil-kırmızılılar dış transferde Adem Büyük, Alpay Koldaş, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu, Hasan Sürmeli, Bilal Ceylan, Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Haydar Yılmaz, Sefa Küpeli ve Erdinç Çepoğlu'ndan sonra 12'nci takviyesini yaptı.

 
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