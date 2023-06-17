Karşıyaka B planı da yapacak

TFF 3. Ligi'ne yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için Erman Güraçar'ın yerine Ersin Aka'yla söz kesen Karşıyaka, genç teknik adamla son anda anlaşma sağlanamama ihtimaline karşı alternatif isimleri de gündemine alacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Karşıyaka B planı da yapacak
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17 Haziran 2023 14:20
TFF 3.Lig ekiplerinden Karşıyaka yeni sezonda takımı Ersin Akay'a emanet etmek istese de genç çalıştırıcıyla aksi bir durum çıkarsa alternatif adaylarını da sıralamış durumda.

Geçen sezon Kaf-Kaf'la aynı gruptaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu şampiyonluğa taşıyan Ersin Aka, prensipte anlaştığı yeşil-kırmızılılardan ailesiyle birlikte tatile gideceği için haftaya çarşamba gününe kadar süre istedi. 

Ayhan Gültekin başkanlığında oluşturulan futbol şube yönetimi, üst liglerden teklifler de alan Ersin Aka son anda Karşıyaka'ya imza atmaktan vazgeçerek başka kulüple anlaşırsa farklı isimlere yönelecek.

Karşıyaka, Süper Lig ve 1'inci Lig tecrübeleri bulunan Reha Kapsal, Reha Erginer, Mehmet Altıparmak, Önder Karaveli, Erkan Sözeri, Ahmet Yıldırım gibi isimler için nabız yoklayıp Ersin Aka'da karar kılmıştı.
 
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