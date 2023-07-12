Karşıyaka ayrılığı açıkladı

Pınar Karşıyaka kendi altyapısından yetişen ve fazla süre bulamayan Ali Efe Barış'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Karşıyaka ayrılığı açıkladı
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12 Temmuz 2023 17:58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, altyapı patentli oyuncusu Ali Efe Barış'la yollarını ayırdı.

Geçen sezon ligde 13 maçta kısa süreli şans bulan 22 yaşındaki oyuncu, Semt 77 Yolavaspor'la anlaştı.

Yeşil-kırmızılı kulüp genç oyuncuyla ilgili, "Altyapımızdan yetişen sporcumuz Ali Efe Barış'a Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı şimdilik teşekkür ediyoruz. Yuvaya döneceği günü sabırsızlıkla bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

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