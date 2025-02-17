Karşıyaka amansız takipte

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıda 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Karşıyaka, bitime 10 hafta kala lider Bursaspor'u amansız takibini sürdürüyor.



Grupta ikinci sıradaki yerini koruyan Karşıyaka, cumartesi günü Bornova 1877'yi derbide 4-1 yenip puanını 41 yaparken, henüz yenilgiyle tanışmayan Bursaspor da dün evinde Anadolu Üniversitesi'ni aynı skorla geçerek 50 puana ulaştı.



Grupta Düzcespor'un deplasmanda Artvin Hopaspor'la berabere kalıp 37 puanla dördüncülüğe gerilemesiyle Kaf-Kaf en yakın rakibi konumuna gelen 38 puandaki Kütahyaspor'la arasındaki 3 puanlık farkı korudu.



EN İYİ PERFORMANS



Bu sezon sadece, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın takım namağlup liderken hayatını kaybedip, ardından kulübün yönetim krizine girdiği dönemde 3 mağlubiyet alan Karşıyaka, Bursaspor haricinde diğer tüm grupların liderlerine karşı başa baş performans sergiledi.



Ligde 2'nci Grup'ta zirveyi paylaşan Balıkesirspor ve Muğlaspor 39'ar, 3'üncü Grup'ta lider 52 Orduspor FK 42, 4'üncü Grup'ta lider olan Mardin 1969 ise 46 puan topladı. Karşıyaka bu sezon son yılların en yüksek puan ortalamasını da yakaladı. Bu sezon 20 maçta 41 puan toplayan Kaf-Kaf, Play-Off oynadığı geçen sezon aynı periyodu 36 puanla geçti. İzmir temsilcisi bu sezon 20 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi alırken, 34 gol attı, 17 gol yedi. Kaf-Kaf geçen sezon ise aynı periyotta ise 11 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi elde etti ve 37 gol atarken, 27 gole izin verdi.























