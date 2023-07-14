Karşıyaka altyapı oyuncusunu A takıma çıkardı

Pınar Karşıyaka altyapı'da forma giyen İnanç Mert Hotamış'ı, A takıma çıkardığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka altyapı oyuncusunu A takıma çıkardı
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14 Temmuz 2023 15:45
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, altyapıda yetişerek pilot takımlarda forma giyen İnanç Mert Hotamış'ı A takım kadrosuna aldı.

Altyapıdan çıktıktan sonra yeşil-kırmızılıların pilot takımları Karşıyaka Belediyespor ve Bornova Belediyesi Karşıyaka'da oynayan 22 yaşında, 2.04 boyundaki uzun forvet yeni sezonda Pınar Karşıyaka formasını giyecek.

İnanç geçen sezon Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 11.33 sayı, 1.39 asist, 4.33 ribaunt ortalaması yakaladı.

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