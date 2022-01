Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 12 sayı farkla geçti

ING Basketbol Süper Ligi 16. haftasında iki İzmir takımının mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 91-79 yendi.



İlk 3 dakikayı Tyus ve Colson'ın basketleriyle 7-4 önde geçen rakibi karşısında Wright-Foreman ve Thomas'la 11-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor periyodun bitimine 4 dakika kala 8 sayılık farka ulaştı: 15-7. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan konuk ekip periyodu 24-16 önde tamamladı.



İkinci periyoda 11-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka'nın 27-24 üstünlük kurduğu periyodun son 2 dakikasına 37-37 eşitlikle girildi. Aliağa Petkimspor, Armand'ın sayılarıyla soyunma odasına 43-39 üstün gitti.



Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Armand'ın 3 sayılık basketiyle 49-44 üstünlük kuran rakibi karşısında Colson ve Yunus Sonsırma ile 10-0'lık seri elde eden Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya 54-49 önde girdi. Ev sahibi ekip periyodu da 66-59 galip tamamladı.



Son periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, rakibini 91-79 mağlup etti.



Aliağa Petkimspor'da başantrenörlük görevine getirilen Burak Gören, takımının başında ilk maçına çıktı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali Köseoğlu



Pınar Karşıyaka: Taylor 17, Yunus Sonsırma 11, Colson 27, Burak Can Yıldızlı 6, Tyus 7, Mahir Ağva 2, Blackmon 10, Berkan Durmaz 2, Can Korkmaz 9, Ali Efe Barış



Aliağa Petkimspor: Armand 17, Wright-Foreman 12, Sinan Sağlam, Aldrdige 2, Thomas 9, Hamilton 32, Eray Akyüz, Ömer Yasir Küçük, Erol Can Çinko 5, Nusret Yıldırım, Hakan Sayılı, Murat Kozan 2



1. periyot: 16-24



Devre: 39-43



3. periyot: 66-59



5 faulle çıkan: 34.40 Wright-Foreman (Aliağa Petkimspor)





İLGİLİ VİDEO