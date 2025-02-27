Karşıyaka, ABD'li oyuncu Austin Hollins'i kadrosuna kattı

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Austin Hollins'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karşıyaka, ABD'li oyuncu Austin Hollins'i kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2025 12:48
Son güncelleme 27 Şubat 2025 12:54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyuncu Austin Hollins'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyun kurucu şutörle anlaşma sağlandığı belirtildi.

Austin Hollins, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından AEK'da forma giymişti.

Karşıyaka'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Austin Hollins, Karşıyaka'mızda!

Austin Hollins, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından AEK Athens'te forma giymişti."







*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery