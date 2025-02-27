Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Austin Hollins'i transfer etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyuncu Austin Hollins'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyun kurucu şutörle anlaşma sağlandığı belirtildi.
Austin Hollins, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından AEK'da forma giymişti.
Karşıyaka'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Austin Hollins, Karşıyaka'mızda!
Austin Hollins, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından AEK Athens'te forma giymişti."
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyun kurucu şutörle anlaşma sağlandığı belirtildi.
Austin Hollins, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından AEK'da forma giymişti.
Karşıyaka'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Austin Hollins, Karşıyaka'mızda!
Austin Hollins, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından AEK Athens'te forma giymişti."
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