Karşıyaka 7'de 7 için taraftarı önünde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 6 galibiyet alarak 7 haftada namağlup olarak topladığı 19 puanla ezeli rakibi Bursaspor'un önünde liderlik koltuğuna kurulan Karşıyaka, 26 Ekim Cumartesi günü 21 yıl sonra 7'de 7 yapmak için Tokat Belediye Plevnespor'u konuk edecek.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Stattaki ışıklandırma sistemi arızası nedeniyle sezon başından bu yana gece maçı oynayamayan Kaf-Kaf'ta yönetim karşılaşmanın jeneratör desteğiyle saat 19.00'da oynanması ve daha fazla taraftar desteğiyle sahaya çıkmak için özel izin aldı.



Bilet fiyatlarında da büyük indirim yapan yönetim, taraftara özel maraton tribün fiyatlarını 125 TL'den 2 TL'ye indirdi. Bu tribün biletleri hizmet bedeliyle birlikte toplam 10 TL'ye satılırken, yeşil-kırmızılılar biletleri büyük oranda tüketti. Numaralı tribün biletleri ise 250 TL'den satılıyor. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde oluşturduğu kadroyla sezona kendi rekorlarını kırarak başlayan Karşıyaka, Tokat temsilcisini de taraftar desteğiyle yenerse 21 yıl sonra ilk kez art arda 7 galibiyete ulaşacak. Kaf-Kaf son olarak 2'nci Lig'de şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda 7'de 7 yapmıştı.



