Karşıyaka 3'te 3 peşinde

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor deplasmanında üst üste üçüncü galibiyetini hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Karşıyaka 3'te 3 peşinde
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28 Eylül 2024 17:19
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ilk haftasından beraberlikle ayrıldıktan sonra son iki maçını kazanan Karşıyaka, yarın Artvin Hopaspor'a üst üste üçüncü galibiyetini almak için konuk olacak.
 Arhavi İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Yeşil-kırmızılılarda uzak deplasman maçı öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor.

Grupta Kırşehirspor'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka, Bulvarspor'u dış sahada 3-0, 23 Elazığ FK'yı da İzmir'de 2-0 yenerek 7 puana ulaştı. İzmir ekibi 48 yıl sonra ligin ilk 3 maçında gol yemedi. Geçen hafta Bornova 1877 deplasmanında 6-2'lik farklı skorla kaybedip ilk mağlubiyetini alan Artvin Hopaspor ise 3 karşılaşmada 4 puan topladı.

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