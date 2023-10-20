Karşıyaka 3 puan için Silifke'de

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını kazanarak liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, cumartesi günü Silifke Belediyespor deplasmanına çıkacak.



Mersin'de Silifke Şehir Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Elindeki kırık nedeniyle kolu alçılı olan Alpay'ın forma giyemeyeceği Karşıyaka'da 23 Eylül'de yeşil-kırmızılı formayı sırtına geçirdiği ilk maçta Pzaarspor deplasmanında çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu kapatan Efe de İstanbul'da ameliyat oldu.



Grupta şimdiye kadar oynadığı 3 deplasman maçını da kazanan, bu sezon 6'da 5 yapan İzmir ekibinin 15 puanı bulunuyor.



Teknik direktör Ersin Aka, maç öncesi, "Silifke takımını yakından tanıyoruz. Son iki deplasman maçlarında mağlup oldular ama grubumuzun en çok koşan, oyunu çirkinleştirmeyip topa sahip olmaya çalışan takımlarından biri. Bütçeleri ligin üzerinde. Mevcut hocaları da değişti. Kolay bir deplasman değil ama oyuncularımız şimdiye kadar zoru kolaya çevirdiler. İzmir'e yine 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.



