Karşıyaka 10'u buldu, Şeref ve Erdem de imzayı attı

Yeşil-kırmızılı ekip Afyonspor'dan 33 yaşındaki ofansif orta saha Mehmet Alaeddinoğlu'nu 1.5 yıllığına kadrosuna katarken, transferde daha önce anlaşılan Boluspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Şeref Özcan ile bonservisi Eyüpspor'da olup ilk yarıda Iğdır FK'da forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Erdem Gökçe sezon sonuna kadar imza attı.



İmza törenine Başkan Azat Yeşil ve yönetimden Hasan Yıldırım katıldı. Ara transferde Etimesgut Belediyespor'dan alınan stoper İsmail Güner ise takımla kampta olduğu için törende yoktu.



Kaf-Kaf'ın nokta transfer olarak kadrosuna kattığı Mehmet Alaeddinoğlu, futbola Fenerbahçe'de başlayıp profesyonel olduktan sonra Pendikspor, Tuzlaspor, Amed Sportif, Evrenkesi, Tepecikspor, Kırşehir Belediyespor, Afyonspor, Bayrampaşa, Vanspor ve Batman Petrolspor kulüplerinde forma giydi. Tuzlaspor'da 2015 yılında 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan futbolcu, 2020-2021 sezonunda Kırşehir Belediyespor, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Amed Sportif'te 2'nci Lig'de Play-Off oynadı. Orta sahada skorer kimliğiyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu kariyerinde 482 maçta 105 gol atıp bu sezon ilk yarıda 15 maça çıktı. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Mehmet, "Büyük Karşıyaka camiasının bir parçası olduğu için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Hayal ettiklerimizin gerçekleşmesi dileğiyle" dedi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU